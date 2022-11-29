確診的哥17歲同住孫兒染疫　新勝街等地列重點區域

澳門新冠疫情反覆，當地一名七旬的士司機昨日(28日)經檢測證實確診，因其曾接載染疫乘客，衞生部門將其列為輸入關聯個案。惟該個案的感染鏈逐步擴大，繼其同住14歲孫子、兩名親戚確診後，感染應變協調中心今(29日)公布再多兩人中招，當中1人為另一名與患者同住的17歲孫子，至於74歲確診男子則曾在患者到訪的餐廳用膳。

中心表示，17歲男患者是昨日公布的74歲的士司機確診個案的另一名同住孫兒。患者早前因被列為核心密切接觸者，已於昨日早上被隔離接受醫學觀察，至今早出現輕微咽部不適，檢測後證實確診。另一名74歲患者，曾與昨的士司機在上周五(25日)至昨早同一時間在鏡湖馬路迴旋處「棠記美食」用餐，昨日傍晚被隔離接受醫學觀察，至今午採樣檢測證實中招。由於屬管控中發現個案，早已安排隔離治療，中心認為社區傳播風險較低。

因應確診個案，中心公布新勝街、賈伯樂提督街、區華利街等多地列重點區域，有關居民及商戶工作人員，即日起5天內需進行3次核酸檢測。另為配合疫情防控，交通事務局於今午2時半起，向所有營運的士司機派發抗原檢測包。當局要求的士司機須每日進行一次快測，並上載至申報平台，直至最後一次營運後的翌日起計第3天為止，措施維持至另行公告。