文化博物館辦女性文物展覽　展出逾百組中國古代珍藏

康文署今日(29日)表示，香港文化博物館將於明日(30日)起舉行「香港賽馬會呈獻系列：眾裡尋她──南京博物院藏中國古代女性文物展」，展出南京博物院珍藏的中國古代女性文物，包括生活用品、飾物、古代才女的刺繡及書畫精品，以及歷代名家的仕女畫等。當中涉及118組藏品，其中21組國家一級文物是首次在香港展出。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日出席開幕典禮致詞時表示，是次展覽展現中國古代女性的千姿百態，展品的時代跨度大、生活面廣，市民可以看到豐富多元的中國女性文化，從而了解國家社會的面貌和發展，同時透過展覽加深認識古代女性的時尚風姿、靈慧巧思和生活。

是次展覽由4個部分組成，第一部分環繞歷代女性髮型、妝容與服飾的時尚潮流變化；第二部分則透過古代女性的生活用品和飾物，探索不同階層的女性生活；第三部分則雲集歷代才女的書畫、刺繡及文房雅玩，展現古代女性的卓越才藝；第四部分是透過藝術家筆下的女性形象，讓觀眾一瞥傳奇女性的悲喜人生。

重點展品包括國家一級文物，全長13米的清代《古代仕女行樂圖》畫卷，這幅絹本手卷引領觀眾穿過竹林、庭園、迴廊、樓臺等20多個活動場景，展現古代女性豐富多彩的消閒活動，儼如一幅古代娛樂大圖鑑。其他不容錯過的展品還有明代四大畫家之一的唐寅所繪的立軸《李端端落籍圖》，描繪唐代詩人崔涯與名妓李端端的軼事；晚清海派名畫家任熊的《瑤宮秋扇圖》盡展古代女性美態等。