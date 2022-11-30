田家炳小學下周起全日面授　校方5招防疫釋疑慮

教育局上月宣布放寬小學授課安排，若全校學生兩針接種率達70%，最快可於12月恢復全日面授課。位於大埔區的保良局田家炳小學下月5日將全面恢復面授課程，不過校方本月進行問卷調查發現，不少家長均擔心全日制下子女留校午膳或增加染疫風險，甚或憂慮子女沒有足夠時間完成功課等。校方增設5招過渡性安排，包括安排學生在校內完成家課、在課室加設防疫設備等，以消除學生及家長疑慮，盡快適應全日面授課。

保良局田家炳小學校長陳詠賢表示，學校曾進行問卷調查，發現家長與學生普遍關心在校午膳問題，甚或沒有足夠時間完成家課，因此校方將特別安排製作影片，教授學生預備午膳，亦已在課室增設「擋板」及其他相關消毒設備，以減低全日制下留校午膳染疫風險。功課方面，校方亦會安排星期一至四的下午時段，有1小時讓學生在校內做功課，由個別科任老師跟進學生進度，如情況仍欠理想，老師將按每班情況進行「班本調節」；星期五下午則為綜合活動課，不會安排學科課程於下午進行。校方更於功課環節後設遊戲時段，與學生到禮堂或操埸玩經典遊戲，以較輕鬆的方式協助學生過渡。

家長劉太坦言，最初對全日面授課感到憂慮多於期待，因女兒平時做功課較慢，加上在校內校外亦有報讀興趣班，擔心在難以兼顧下，影響女兒作息時間。她續透露，基於學校稍後將轉為全日面授課，已調整子女的時間表，如減少課外活動時間，或先讓女兒稍作休息才再做功課。不過她對學校新措施表示有信心，相信有老師在旁時，可加強女兒專注力，甚或更可即時解答疑難，以協助其盡快完成家課。