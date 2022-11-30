癌症患者化療後易惡心嘔吐　適當用藥可預防副作用

患癌病人接受化療後，一般均會出現惡心和嘔吐等副作用(即Chemotherapy-induced nausea and vomiting，簡稱為CINV)，惟大部分患者均對藥物預防副作用的認知不足。有組織調查發現，近80%人在化療後曾出現CINV；惟僅25%人知道CINV是可預防的；更有逾40%人以為是無法預防。該組織認為，大部份患者對預防CINV的認知存在誤解，希望加強公眾教育，讓患者知道可透過藥物預防CINV。

癌症資訊網慈善基金於今年第3季以網上問卷訪問了162名癌症患者，當中約80%人化療後出現CINV，有70%人的CINV是在化療後的第2至5日出現；更有97%人稱CINV等副作用對飲食影響最大，當中有75%人認為其影響程度已達高度至嚴重水平。不過，調查中有近30%人表示不清楚或已經忘記了曾否服用過相關的藥物，反映患者對藥物預防CINV認知不足。

該基金表示，目前國際指引一致推薦使用「5-HT3受體拮抗劑」加「NK1受體拮抗劑」，再加「類固醇」的三聯方案，其混合止嘔藥物只需在每次化療週期的第一日服用一粒，便可達到長效預防CINV。該基金主席方嘉儀表示，希望可加強公眾教育，讓癌症患者知道預防CINV的重要性，並提供不同藥物配方讓癌症患者選擇，以助患者改善化療後的生活質素。