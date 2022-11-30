團進團出難貼近業界需要　議員促盡快復常

持「黃碼」旅客可進入指定食肆堂食的「團進團出」安排超過一星期，暫只有少量入境團申請。議員梁熙認為，業界反應冷淡反映現時嚴格要求，要求除包括分隔空間及專職人手外，更規定「不容許相互間分享食物」，變相彷彿「在餐廳食飯盒」，失去圍餐交流的意義。因此早前有意接待團客的火鍋店亦未能符合要求，最終團進團出實際上難以貼切飲食界及旅遊界的需要，更因為繁複的申請流程令飲食業界卻步。

梁認為應容許圍餐並同時省卻審批流程，例如食肆願意分隔及符合通風換氣等要求，就可讓業界以自願登記制度，自設專區招待黃碼旅客，而相關部門只以巡查形式去了解食肆是否遵守規定便可，以加快相關流程。

梁熙又建議可在聖誕節前進一步放寬黃碼進入指定食肆堂食的安排予個人遊旅客，相信實施後可吸引更多旅客來港，同時將可鼓勵更多食肆分隔空間接待黃碼旅客，令本地旅遊業可以把握聖誕檔期進一步復甦。

另外，議員邵家輝則認為團進團出短期內都不會增加很多旅客，核心重點是用膳的地方，認為可參考金融論壇私人包廂的做法。對於防疫措施放寬，邵指晚市雖有好轉，仍希望可以在情況許可、科學為本的情況下，盡快讓本地全面復常。