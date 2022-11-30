東方日報A1：團進團出唔夠團　救市希望變失救

新冠疫情大流行3年，當檢測、檢疫及口罩相繼在全球逐漸消失時，港府仍然抗拒復常。近日內地多個城市爆發民眾不滿防疫封控，本港連日來亦有大學生、市民持「白紙」表態。據悉，事件已觸動港府神經，正考慮在疫情3周年來臨前「再鬆綁」，調整黃碼客安排或強檢令是熱門選項。另一方面，港府亦發現旅遊及餐飲界均對「團進團出」計劃不賣帳，截至昨日，旅遊業議會僅收到3個旅行團提交堂食申請，下月首度實行，料聖誕檔期的旅遊市道依然冰冷。有議員促政府果斷復常，挽救香港瀕死的經濟，亦讓抗疫極疲勞的港人鬆一口氣。

據了解，政府亦在構思調整防疫政策的空間，希望在疫情3周年來臨之前「再鬆綁」，既避免反防疫浪潮席捲香港，又想改善現行政策的不足，至於相關措施會否在明日的周四防疫記者會中公布，仍待內部討論。

本港防疫政策嚴苛，入境「0+3」措施難再向前推動，但政府本想刺激入境遊的「團進團出」計劃又備受冷落，截至昨日，旅遊業議會僅收到約40個豁免承諾書申請，約有14個行程登記，當中只有3個入境團申請堂食，反應差強人意。香港餐務管理協會主席梁振華坦言，食肆初步對「團進團出」反應不太熱烈，初步只有8間中式食肆有意成為指定食肆，期望入境團午餐做到每人收費100至150元，晚餐收150至200元。

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，旅行社提交新增登記行程包括堂食安排，有部分會包起全間餐廳，亦有部分餐廳設包廂接待團客，漸漸接多了有關堂食行程的查詢，現時參與的食肆數目與旅議會最初期望相若，落差不大。

議員江玉歡認為，防疫無了期，令市民看不見曙光，經濟已去到一個死寂的地步，旺角、銅鑼灣及灣仔等傳統旺區吉舖極多，即使開舖的亦為散貨場，連中產亦開始受到收入減少、資產蒸發的影響，政府必須正視這種經濟危機，讓市民看到一個清晰的復常路線圖。

她批評現時的防疫政策絕非精準，坦言港人已經受夠了。先是口罩令，過去3年無論炎夏或寒冬本港都實施口罩令，但高規格防疫下疫情並無消退，促請港府研究效法新加坡及台灣等地，至少先取消戶外口罩令，讓市民在戶外時可以按其意願決定是否戴口罩，至少有一個選擇權利，她更質疑口罩令自欺欺人：「點解啲人坐埋一齊食嘢幾個鐘可以唔戴口罩，但室外空氣咁清新，卻要逼人戴口罩咁多年？」

疫苗通行證亦招來很多人不滿，江指收到極多求助，「無針者」失去工作，甚至連去勞工處找工作亦因無通行證而無法進行，建議政府容許這班人士以定期檢測取代。

有意見認為，港人的疫苗接種率位列世界前端，最近接種3針的人口比例達82.3%，超過新加坡及台灣等地，但新加坡早在今年3月已解除戶外口罩令，台灣下月起亦放寬戶外不再強制戴口罩，香港應研究是否仍該保留多項應對疫情高峰的措施。

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