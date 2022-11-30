涉助刺警男逃捕　26歲女罪成　還押下月判刑

前年7月1日港島區示威遊行演變成警民衝突，期間當1名防暴警在銅鑼灣皇仁書院外，嘗試制服1名男生期間，遭前工程師黃鈞華以軍用軍刀插傷左肩，工程師最終在即將起飛往英國倫敦的航班上被捕，他早前承認有意圖而傷人及暴動罪，判囚5年。其女友被指協助他逃離警方追捕而遭起訴。她否認一項作出意圖妨礙司法公正的行為罪，經審訊後今日（30日）在區院被裁定罪成。法官下令被告還押至12月21日判刑，期間為她索取背景報告。

今日面對裁決的被告是26歲張芷程，報稱任職培訓生，案發時為黃鈞華的女朋友，她被控於2020年7月1日在香港，意圖妨礙司法公正，即作出一項或一連串意圖協助黃鈞華逃避香港警務處逮捕的行為。控方指，被告在黃鈞華逃離現場後，便不斷尋找航班資料，黃買機票後，被告亦有陪他到機場。辯方質疑，被告電腦上的航班搜尋紀錄可能是別人作出，案中沒證據指她知悉黃當日曾犯案。

法官裁決時指，在黃犯案後不久，被告便多次瀏覽及尋找航班資料，期間也曾多次與黃溝通，及後又黃會合，一同前往機場，並替黃購買稍後從倫敦到台北的機票。考慮到雙方為情侶關係，法庭難以接納被告當時會不知悉為何黃要立即要離開香港。毫無疑問，被告知道黃打算潛逃，才不斷提供協助，以助他逃避警方追捕。被告隨後更使用新電話，又刪除機票相片等等，顯示被告完全知悉其行為是妨礙司法公正，裁定她罪成。

案件編號：DCCC 189､210､809/2021