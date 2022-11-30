涉2019年理大衝突　民主黨羅健熙脫非法集結罪　另4被告罪成

民主黨主席羅健熙，被指在2019年理大衝突期間在尖沙咀聚集，他與另外9人事後被捕，他及其中8人同被控一項非法集結罪，1人則被控公眾地方管有攻擊性武器罪。其中5人已認罪及判刑，羅及另外4人則否認控罪。經審訊後，羅今日(30日)在區院被裁定罪名不成立，其餘4人則罪成。

今日面對裁決的5被告分別是陳重誼(70歲，無業)、譚浩鳴(22歲，無業)、莫德惠(38歲，教師)、羅健熙(36歲)及鄧卓儒(26歲，記者)。首4名被告被控1項非法集結罪，指他們於2019年11月11日，在尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結。另鄧卓儒則獨自面對及否認1項管有物品意圖摧毀或損壞財罪及1項公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有7條索帶、1個能發出雷射光束裝置及1個配有刀具的多用途工具。首3名被告被裁定罪成，羅則被裁定罪名不成立；鄧則被裁定公眾地方管有攻擊性武器罪成，另罪則不成立。

其餘同案尚有5名被告賴俊雄、陳子朗、林綺雯、郭惠玲及溫欣早前已承認非法集結罪，賴俊雄及陳子朗早前同被判囚16個月，郭惠玲被判囚18個月，溫欣則被判囚14個月，而林綺雯則被判入更生中心。

案件編號：DCCC 650､651､653､654､655及658/2020