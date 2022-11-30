七欖播國歌出錯　團體指涉Google資訊錯誤　議員促國安處調查

早前亞洲七人欖球賽等國際賽事當中，接連發生播錯國歌及顯示錯誤國歌歌名等事件餘波未了，除了一眾議員及關注人士連日口誅筆伐、嚴詞詰責外，政府要求顯示錯誤搜索結果的Google更正未果。議員李梓敬等人就將訴求付諸行動，今日(30日)親自帶同標語到Google香港辦事處進行請願，要求Google正視國歌搜尋結果錯誤的問題，將正確的中國國歌《義勇軍進行曲》置頂，並刪除港獨歌曲。

議員李梓敬強調，Google作為一個國際搜尋平台，有責任監管及確保所提供的資訊正確無誤。一旦有法律依據證明出現違法資訊，就必須移除，並將正確的網站及影片置頂。今次錯誤資訊涉及港獨歌曲，被用作為顛覆政權或製造社會不穩的武器，危害國家安全。他又指，港區國安法適用於在港提供服務的搜尋引擎，港府已經向Google嚴正交涉多日，但依然未見更正，「如果Google唔及時修改錯誤，我哋有理由相信Google唔係疏忽，而係有意圖，國安處應立即立案展開調查。」

關注團體主席潘國山就稱，自香港回歸以來一直以《義勇軍進行曲》為國歌，2020年生效的《國歌條例》中清楚列明國歌是指《義勇軍進行曲》，近年接連發生同類播錯國歌及展示錯誤國歌資訊的失誤，其中一個原因正是Google搜尋引擎提供錯誤資訊所引致。Google容許其搜尋引擎以「港獨」歌曲冒充中國國歌，變相為「港獨」思潮張目助推，Google必須刪除港獨歌曲，迅速撥亂反正，不能敷衍了事，要求Google在國歌等重要資訊即時置頂，糾正錯誤。