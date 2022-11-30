質疑懲罰機制形同虛設　議員倡按事故扣減港鐵高層花紅

港鐵油麻地站今月中發生列車出軌事故，多名議員今日(30日)出席立法會質詢時對事件表示關注。運輸及物流局長林世雄表示，政府每年會要求港鐵按嚴重事故責任，考慮向高層發放表現薪酬。議員李梓敬則質疑，現行事故罰款額與港鐵盈利相比只佔小部分，建議改為因應事故扣減相關高層薪酬。多名議員亦質疑，港鐵維修人手不足，以及有多項新工程進行，以至忽略現有鐵路的維修工作，導致意外頻生。

林世雄指，政府有持續監察港鐵服務表現，包括透過機電工程處恒常監察，以及在董事局聽取港鐵匯報等。對於是次事故，當局已要求港鐵在兩個月內提交報告，並關注近期接連發生站內扶手電梯「炒梯」事故，要求加強宣傳教育。他又指近年港鐵一直有保持穩定表現，每年8分鐘以上延誤維持低水平，但會繼續加強監察。

另外，議員楊永杰反映港鐵設施不便利市民使用，如部分車站出入口僅設樓梯或上行扶手電梯，令行動不便人士難以上落，要求土瓜灣站在貴州街一帶增設出入口。當局回覆指，現時所有港鐵車站均設有最少一條無障礙通道。根據港鐵資料，現時99個重鐵車站共設有近600個出入口，當中有約70個只設有樓梯連接車站大堂，另有約100個只設有一條扶手電梯連接車站大堂。港鐵現時無意在土瓜灣站增加出入口。市民可使用土瓜灣站及貴州街之間的地面行人路及行人過路處便捷地前往車站。