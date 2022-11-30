議員轟兩電加價劫貧濟富　促港府設燃料價格調整條款帳上限

兩間電力公司早前公布明年電費加幅，中電按年增19.8%，港燈加45.6%。議員李浩然斥兩電大幅加價為「劫貧濟富」，令市民百上加斤打擊經濟復甦，指在經濟下行期間公共企業應與市民共度時艱，促請政府檢討開放市場，並引進競爭。李批評政府有關「若不允許兩電上調電費或令電力供應不穩」的說法，又認為政府變相鼓勵兩電直接把成本全數轉嫁市民，促請政府加入燃料價格調整條款帳的上限，以更好保障市民的利益。

李指，政府曾與兩電簽訂協議，兩電均須保證在電力供應可靠性、運作效率、客戶服務及其他方面維持高效率和質素，要求政府交代說法。他稱，現時協議允許兩電透過燃料價格調整條款帳來調整收費，質疑「實報實銷」的做法，加上兩電壟斷地位，變相鼓勵兩電不需要在全球爆發能源危機的情況下，探索可降低成本的方法，直接把成本全數轉嫁市民。他促請政府按照協議內容，在明年內與兩電磋商，並加入燃料價格調整條款帳的上限，以更好保障市民的利益。

兩間電力公司早前公布明年電費加幅，中電按年增19.8%，港燈加45.6%。李浩然就此提出急切質詢，問及政府就是次電費調整所發表言論的理據，以及政府就兩電增加電費會採取的跟進行動，惟立法會主席梁君彥拒絕其緊急質詢申請，指不符合《議事規則》第24(4)條中性質急切的條件。