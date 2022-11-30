本港有人舉白紙悼念火災死難者　保安局指再現顏色革命雛形

新疆烏魯木齊早前發生10死9傷火災，在內地引發反封控抗議，本港的大學和街頭都有人舉起白紙悼念。保安局今(30日)表示，留意到近日大專院校和街頭出現以紀念烏魯木齊事件作為名義，「試圖煽動針對中央的活動」，當中有國安風險需要防範，又指有2019年反修例風波的積極分子參與其中，形容為「再次顏色革命雛形」，呼籲市民切勿參與。

局方形容，相關行動有高度組織性，是「再次顔色革命的雛形」，批評有人死心不息危害國家和香港安全，刻意利用社會矛盾事件為藉口，希望「集氣」煽動分化，以大專院校為基地，組織他人上街，呼籲年輕人不要被煽動，別有用心的人士或會以「無事嘅，攞張紙啫」作唆擺，實質是淡化事件。而大專院校管理層亦有責任防止校園再次淪為「黑暴」基地，強調任何人不論身份，是否內地學生或傳媒，法例面前都人人平等，如果違法，就必定會負上後果，執法部門會嚴正執法。

對於手持白紙是否違反國安法，局方指要視乎整體情況，留意到不少紙上寫有濫權、領袖下台、獨裁和革命等字眼，全部都有可能違反國安法。