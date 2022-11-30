立會通過追加撥款　涉款逾351億港元

立法會今(30日)三讀通過《追加撥款(2021-2022年度)條例草案》，就政府在21/22財政年度所提供的各項服務，申請從政府一般收入追加撥款約351億港元。議員謝偉銓發言指過往反對派經常誤導市民，指政府超支是「洗腳唔抹腳」，其實開支經過議員審議及財委會通過，主要是之前幾輪防疫抗疫基金開支，以及貸款及防疫措施，是必要、有利經濟民生，不是「攞錢填氹」。

他指相信以後不會經常要申請更多開支，但本年度庫房將會過千億赤字，政府要堅守審慎理財量入為出，要杜絕個別部門「大花筒」，要顧及成本效益。他指政府未來會大興土木，新鐵路、主幹道都數百億、千億計算，難以政府財政儲備支持，相關部門要預早籌劃好問題，研究融資方案，避免一時大量使用儲備對市場有衝擊。

議員狄志遠指疫情下社福界機構有困難，促增加撥款令服務維持合理質素，增加資源幫助機構，期望下年度財政預算案明白社福界困難，希望回撥社福界1%削減。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指，7個總目開支多於預先撥備，純屬技術性條例草案，多謝議員對下年度財政預算案意見，到時會公開諮詢，會聆聽意見。