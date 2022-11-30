七人欖球賽播錯國歌　當局指已要求互聯網搜尋器將國歌置頂

亞洲七人欖球賽播錯中國國歌一事至今風波未平，對於主辦機構有工作人員上網檢索出錯誤歌曲一事，議員李世榮今（30日）在立法會提出口頭質詢，指《香港國安法》實施後，宣揚港獨的資訊依然充斥市面及網絡，包括公共圖書館的館藏內有港獨書籍、網上搜尋引擎的搜尋結果出現聲稱「香港國歌」的歌曲，並質問政府有沒有措施解決問題。局方回應創科局和政府資訊科技總監辦公室向互聯網搜尋器嚴正交涉，亦書面要求他們將正確國歌在搜尋器結果內置頂，服務供應商表示會跟進。

保安局表示，就公共圖書館的館藏內有港獨書籍，康樂及文化事務署為配合香港國安法實施，轄下圖書館已經重新檢視和更新購置圖書館資料接受書刊捐獻的程序和指引，將維護國家安全列為其中一項考慮因素，確保供市民大眾閱讀的書籍符合香港法律，又指康文署會主動檢視館藏資料。就網上違法資訊，鄧強調現實世界的法律適用於網上世界，而透過互聯網售賣危害國家安全書籍或散播不實資訊危害國家安全的人或組織，在現有法律框架可以處理。

局方續指，《國安法》具有域外效力，因此無論身處何方，警方亦會依法處理。就搜索引擎出現「香港國歌」的歌曲，創科局、政府資訊科技總監辦公室和各個互聯網搜尋器服務供應商一直保持聯繫，亦就有關向互聯網搜尋器和供應商嚴正交涉，要求他們正視情況、嚴肅跟進，又指局方必須有效處理自2019年起的虛假信息，而處理虛假訊息的顧問研究結果出來後，會參考相關內容，以及考慮不同司法管轄區的經驗。

議員李世榮表示，若供應商在境外而又拒絕移除資訊，政府有什麼方法解決。當局回應

《國安法》、刑事罪行條例窺淫罪、個人資料條例的相關條例，香港政府都可以發出禁止、移除命令，且有域外效力。議員容海恩和梁熙均就搜索引擎問題質詢創科局的解決方法，創科局副局長張曼莉指目前有專門做優化工作，會透過多渠道發佈國歌、國旗等正確資訊，在技術層面上，會持續進行搜尋器優化工作，包括在網站內容增加相關詞彙、標題文字、內容摘要等。