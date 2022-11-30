去年7.1刺警後自戕亡　死因庭今起為「孤狼」研訊

去年7月1日銅鑼灣發生男子刺傷警察後自戕死亡的事件，死因裁判法庭今天（30日）就死者梁健輝的死亡事件展開研訊，研訊披露死者生前曾任職《蘋果日報》，又曾在《蘋果日報》登廣告發表意見。死者兄長形容死者內向、冷靜、重視私隱，最近20年與家人的關係欠佳，從不提及自己的事。

死者梁健輝，終年50歲。2021年7月1日晚上約10時，他在銅鑼灣崇光百貨外持刀刺向一名28歲男警，然後再用刀刺向自己的胸口自殺，送往律敦治醫院急症室，同日去世。死因裁判官高偉雄向陪審團指出，由於死者在警方拘捕及羈留下死亡，根據法例必須召開設有陪審團的死因研訊。裁判官亦提醒陪審團，本案大量證供可能牽涉刑事罪行，但死因庭並非要審理刑事案件，因此該些證供只會作環境證供之用。

比死者年長1歲的兄長X今天匿名作供，他形容死者小時候比較內向，甚少與朋友外出，喜歡看書、砌模型、玩音響，為人勤力、想法成熟。中五會考後，死者曾輾轉修讀過工程及商業文憑，後來去了澳洲墨爾本半工讀，取得銀行金融學士學位，約27、28歲回港。但死者回港後一直未找到工作，他與家人關係開始轉差，不再談及個人近況，一兩年後更搬走，只有過時過節才會見面。大約2008年，死者搬回家中與父母同住，X當時已搬走，2人仍然甚少交談，死者通常很快食完飯便會入房。X指他與父母一直不知道死者做甚麼工作。死者從無提及自己的政見，因他們之間沒有交談，家中也不見相關材料。X形容死者「一向都好冷靜」，不知他有沒有接受過精神科治療，但就完全沒流露厭世或自殺迹象。

今天研訊亦公開了死者的日記，上面其中一段寫着「經歷721果晚，你地仲認為自己有資格維持治安，仲用埋XXX忠誠勇毅做口號，真係忠誠勇毅，全部契弟」。另一份類似演講稿的筆記則記錄死者曾在《蘋果日報》登廣告，要求特區政府在聖誕節前將3項議題呈交立法會審議，包括要求將高鐵總站由西九龍站遷往錦上路站、取消強積金、以及處理雙非學生學費津貼及學位問題。

案件編號：CCDI-555/2021