政Whats噏：斥官員回覆嘥時間　葉劉霍然而起嗌「太過分」

就網絡檢索而導致體育賽事播錯國歌事件，創科局副局長張曼莉今日(30日)喺立法會大會回應議員梁熙提問時，另一議員葉劉淑儀突然「中途插入」，企起身嗌「太過分」，整個議事堂頓時鴉雀無聲，究竟發生咩事呢？

當時喺議事堂內，議員李世榮提出「遏止違反《香港國安法》的資訊流通」口頭質詢，梁熙指自己都係「苦主」，事關佢同梁天琦嘅英文名都係Edward Leung，然而網絡搜索引擎往往係顯示對方嘅相，仲夾雜埋一啲港獨資訊添！張曼莉就回應話，創科局有持續進行搜尋器優化工作，例如增加相關詞彙、標題文字、內容摘要、改善搜尋器優化工作等措施，當佢講到「任何嘅商業行為，包括...」時就突然呆咗，靜默約2秒，就聽到霍然而起嘅葉劉嗌「太過分」，批評張嘅答覆冗長，並冇實質回應問題，簡直係浪費時間。

未經主席點名就逕自發言，葉劉嘅做法似違議規。主席梁君彥籲張回應需盡量精簡，跟住就「後補」點名，容許葉劉繼續發言，但就打斷佢對官員嘅指摘。於是葉劉就話目前搜索引擎仲會出現「黑暴歌」，證明優化工作冇用，建議政府研究新加坡法例，因為佢哋賦予民政部長發出指引嘅權力，敦促電子網絡商、網絡平台要接受指示移除資料，同埋協助調查有冇牽涉外部勢力。保安局局長就話會參考嘅。