立會討論推行「照顧者為本」政策議案 　議員促當局作全面支援

本港正步入高齡化社會，照顧需求日漸龐大，惟支援照顧者情緒亦不容忽視，他們往往需要花大量時間及心力照顧家中長者，一旦壓力爆煲，更容易做成悲劇。有議員今日(30日)在立法會提出議案，促請政府以照顧者為本原則，在經濟、心理、護理知識和其他方面為照顧者提供更全面的支援。

議員李世榮指根據政府統計，缺乏自理能力、需要依賴家人照顧的長者、殘疾人士、長期病患者和智障人士不斷增加，但院舍及護理人手供應卻長期不足，需要親人擔任照顧者的角色；照顧者普遍欠缺專業護理知識，部分照顧者更需要犧牲工作機會長時間照顧家人，令他們背負着沉重的壓力。他建議為照顧者提供適切的經濟支援，同時推出一張照顧者通行證，享有交通及購物等優惠。

另外，本身為註冊社工的議員林素蔚指本港約有95萬名照顧者，數字十分驚人。林形容他們十分無私，承受如山重的經濟壓力，卻未得到社會的認可，而政府針對照顧者的政策十分凌散，不能真正滿足照顧者的需求。她建議積極宣傳關愛照顧者的文化，同時為在職照顧者提供支援，跟進照顧者的需要。