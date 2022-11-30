小型無人機令寬限期今屆滿　半年4人涉違規被捕

《小型無人機令》6月生效，實施之初設半年寬限期，但與危害行為、限制飛行區及執法相關的罪行條文於同月1日生效。至今民航處接39宗相關投訴，警方則共處理7宗涉嫌違規個案並拘捕4人。新例的「註冊、培訓、標籤」等要求寬限期今日(30日)屆滿，民航處指已有16,000人完成相關註冊。

相關條例規定重量超過250克小型無人機，需要向民航處註冊，重量較高的級別，操作員更要通過指定培訓考核。署理民航處助理處長袁兆基表示，條例賦予民航處及警方執法權，民航處負責跟進無註冊的個案，至於警方則負責調查市民舉報或案件有人受傷等。條例最高是罰款10萬港元及監禁兩年，民航處亦可視乎個案嚴重程度，向違規者發出「安全指引」、停牌、除牌等處分。

警方早前偵破涉嫌以小型無人機犯窺淫罪的案件，並拘捕一男子。警方重大事故科大型活動策劃組總督察容健軾說，新例下註冊的小型無人機要貼上二維碼標籤以作識別，警方可透過標籤追查，提升了調查效率，又提醒市民放飛小型無人機前，瀏覽民航處SUA一站通網站，了解限飛區範圍。