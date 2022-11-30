屋苑充電車位資助申請近滿額　5屋苑不符條件被拒

充電設備不足為港人未換電動車的原因之一，港府早於2020年10推出「EV屋苑充電易資助計劃」，資助現有私人樓宇或屋苑停車場的停車位，安裝共約14萬個電動車充電基礎設施。環境及生態局局長謝展寰今日（30日）書面回覆立法會質詢時表示，截至今年10月，環境保護署共收到636份申請，涵蓋逾12.8萬個停車位，涉及的資助金額已逾30億港元，即佔計劃35億元資金逾85%。該署已批准292份申請，涵蓋逾7萬個停車位，申請人亦已陸續設計及招聘承建商安裝充電設施，並在今年11月起陸續完成安裝工程，預計按現時進度於2025年完成充電設施。

不過，環境局說，資助計劃推出至今共有5個屋苑因未能符合條件而被拒絕申請，包括4個屋苑因已與充電服務供應商簽訂充電服務合約；及1個屋苑因過多停車位為露天停車位。而部分大型私人屋苑（例如美孚新邨、嘉湖山莊和太古城）的停車場有逾千個車位，議員陸頌雄說在它們於資助計劃下難獲得足夠資助而放棄參與。謝展寰則回應指，政府須要訂下資助上限1,500萬港，謹慎使用公帑及確保公平，令資助計劃的有限資源能使更多屋苑停車場受惠，但稱正考慮可否增加計劃的彈性使到更多合資格屋苑的停車場受惠。

除了現有樓宇的「EV屋苑充電易資助計劃」，環境局提到，新私人樓停車位設電動車充電設施的總樓面面積寬免措施，由2011年4月至今年9月，政府已批准了約7.7萬個配備電動車充電基礎設施的停車位，並指當局有信心能達到《香港電動車普及化路線圖》所訂下在2025年在私人住宅和商業樓宇中有不少於15萬個停車位配備電動車充電基礎設施的目標。