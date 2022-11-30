銅鑼灣藥店售賣中藥材「斤變錢」　3店員違商品例被海關拘捕

香港海關今日(30日)根據投訴，突擊搜查銅鑼灣波斯富街77至83號一間藥店，以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕3名男店員，他們懷疑於售賣中藥材時，作出誤導性遺漏及具威嚇性營業行為。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組指揮官曾凱婷表示，1名79歲老翁於今年7月，到上述店舖購買保健產品改善體質，當他將信用卡交予店員買單時，店員隨即向其推銷中藥材。為了博取事主信任，該店員自稱為註冊中醫師，指事主有不同疾病的病徵，建議他服用某種中藥以改善體質。事主在店員的噓寒問暖游說下，同意購買指定分量中藥，店員即時將中藥材磨成粉及碌卡，要事主於信用卡單據上簽署付款，事主才知道中藥材總價格高達10.78萬港元，與其預期的金額相差逾200倍，因此拒絕購買，同時多番追問計價單位。

此時，店員始透過計價單位是以錢計算，並非事主所理解的以斤計算，又以中藥材已磨成粉作理由，強迫事主以高昂價格購買。事主拒絕兼欲離開店舖，遭另外2名店員阻止，有人又喝令事主脫下手上名貴手錶。至今日，海關到涉案店舖採取行動，拘捕3名(31至44歲)男店員。