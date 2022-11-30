司法體制改革為人詬病　「綜合系統」料2024年全面使用

香港司法體制改革一直為人詬病，有聲音質疑法庭的運作因循舊制、效率低下。有議員就司法體制改革時間表、引入遙距聆訊等科技協助法庭進行書面質詢。政務司司長陳國基回應指，司法機構近年推出多項措施，如民事司法制度改革、家事訴訟程序規則的檢討、檢討針對法官行為的投訴的處理機制、優化行政程序以加快案件的處理等，亦推行多項應用科技的新措施。

陳國基指，近年來司法機構推行多項措施改革，包括在2009年開始民事司法制度改革，以賦予法庭更大的案件管理權力，方便管理案件的進度；爭取在2023年初向立法會提交《家事訴訟程序條例草案》；2021年8月起推行兩層架構機制以處理針對法官行為的投訴；更新《法官行為指引》等；亦會優化行政程序以加快案件處理。

議員詢問香港會否參考內地法院的做法，為司法機構引入相關科技，以便法庭能夠進行更多遙距聆訊及加快製備法律程序的謄本等，陳國基回應指，司法機構正分階段開發「綜合系統」，推行電子付款，預計2024年起逐步全面使用，而自2020年4月開始司法機構已進行逾1600宗遙距聆訊。擬備謄本方面，法庭程序的訴訟方可就法庭聆訊申請謄本，未來會​​繼續測試市場上的語音識別軟件產品。