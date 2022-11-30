黎智英就國安案件聘洋大狀　料明開庭先處理延期開審申請

壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪。其中黎及3間公司不認罪，案件原定將於明早（12月1日）10時半在高院開審，預計審訊30日，並先處理黎的終止聆訊申請。不過早前高院批准黎聘用英國御用大律師Timothy Wynn Owen（又稱Tim Owen）來港為他抗辯，律政司就此決定上訴至終院亦被駁回，港府隨後就此事向中央政府發信提請人大常委會釋法。律政司亦因此向高院申請將黎智英的案件延期開審，預料高院明開庭時會先處理律政司此申請。

有關明天高院開庭處理本案的事宜，司法機構安排了75個座位讓傳媒旁聽，其中27個於庭內，其餘48個於法庭延伸部分，並採取先到先得方式派籌，傳媒須於明早9時45分登記取籌。至於公眾方面，司法機構亦安排了23個座位讓市民進庭旁聽，另外有逾200多個座位分布在高院3個樓層的法庭延伸部分，讓市民以視像形式旁聽，市民須於明早8時到高院登記取籌。

案中共涉及12名被告，其中李宇軒及陳梓華早前已認罪，該2人的案件將於2023年1月12日提訊；餘下的分別是黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司、壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平)。

現年74歲的黎智英與該6名高層同被控於2019年4月1日至2021年6月24日期間，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物；及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。除上列兩罪，黎智英另單獨被控兩項涉及勾結外國的罪行，指他於2020年7月1日至2021年2月15日期間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。該6名高層於本月22日已承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，會待黎案審結後才作求情及判刑。據悉，張劍虹及陳沛敏等其中3名高層，以及牽涉在科技園欺詐案的周達權，將會在黎案中出庭頂證舊老闆。

至於3間涉案公司則被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，以及串謀刊印、發布、出售、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物共兩項控罪，指3間公司聯同上述7被告，在2020年7月1日至2021年6月24日期間、及2019年4月1日至2021年6月24日期間，分別干犯以上兩項控罪。香港《蘋果日報》已於去年6月24日停刊；壹傳媒有限公司則在去年12月15日被法庭頒令清盤。

案件編號：HCCC 51､52/2022､147/2021