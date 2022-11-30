孌童積犯半年3狎13歲男童　認罪囚 30個月

曾有兒童性罪行前科的運輸工人，早前承認去年在元朗洪水橋公廁及車上，3度侵犯年僅13歲的男童，強迫男童幫他手淫及口交，以及當該男童不想見他時，就威脅對方要公開其不雅相片及影片。他今天（30日）就3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、1項製作兒童色情物品及1項刑事恐嚇罪，於區院法院被判監30個月。法官判刑時指被告過往已有多項風化案底，且以禮物及金錢利誘男童行事，明顯把男童視為男妓，為案中加刑因素。

辯方今天求情時指，雖然被告趙康勝（23歲、運輸工人）的心理報告指他有孌童癖及有重犯危機，但被告願意改善問題。辯方亦指被告早年喪父，令他感到缺乏關愛及監管。被告已感到後悔，明白自己有情緒問題，並願意改善及建立正確價值觀，承諾日後做義工以補償錯誤及回饋社會。辯方亦替被告呈上求情信。

法官判刑時指，被告過往有12項案底，當中涉及向兒童作出猥褻行為及非禮等，而被告的心理報告指他有反社會人格障礙及孌童癖，且偏好男童，重犯風險十分高，報告建議他接受心理輔導以改善社交技巧及更生。法官續指被告犯案時，男童曾表現抗拒，雖辯方指被告恐嚇男童時沒有把相關片段發送予男童，但不難想像男童定會聯想起片段，故此不會減輕嚴重性。法官最後考慮被告把有關片段用作自賞，其重犯機會高等，將被告判囚。

案情指，被告與事主X透過1名共同朋友認識。2021年1月某日，被告與X外出用餐及踏單車，期間2人一同進入洪福商場地下的傷殘人士廁所。當X在小便時，被告多次用手觸碰X的陰莖，又逼X幫他手淫。被告更用手機錄影下整個過程，事後X獲被告給予100港元以買東西吃。同年7月某日，被告約X遊車河，期間被告要求X跟他進入丹桂村路花園公廁，然後被告坐在馬桶上，要求X幫他口交，X有照做。至同年10月23日，當時X在被告的貨車內，被告再要求X 幫他口交，被告在X的口內射精後，轉為替X口交。3天後，被告因為X不現身，在WhatsApp上傳訊息恐嚇X，稱會將X的相片及影片打印出來，並張貼於其校內。

案件編號：DCCC 219/2022