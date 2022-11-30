疫下勞工處減巡工地　截至去年底不足10萬次

最近本港接連發生工業意外並造成人命傷亡，引起社會各界對職安健的深切關注。今日(30日)有議員關注本港過去3年，政府進行巡查次數及發出檢控傳票的數字，勞工處勞工及福利局局長孫玉菡書面回覆議員質詢時表示，因應新冠肺炎疫情實施政府僱員特別上班安排，勞工處2019年全年巡查由逾16萬次，降至去年逾13萬次，巡查工地次數減少21%；而截至今年10月底，巡查次數亦不足10萬次。

議員盧偉國表示，關注過去3年每年及今年初至今，勞工處根據職安健相關法例而進行巡查的次數及發出檢控傳票數字，以及被定罪個案所佔的百分比。孫玉菡書面回覆稱，因應疫情下政府僱員的特別上班安排，勞工處在2019年全年巡查本由166,036次，下降至去年的130,676次，而截至今年10月底的巡查次數亦只有97,247次。

至於職安健傳票的有關統計數字方面，今年10月底有關完成聆訊、抑或定罪的職安健傳票數目，均較去年減少。其中去年分別共有2,649宗及1,887宗職安健傳票已完成聆訊和定罪，而今年只暫有1,914宗及1,451宗。另外，由2019年至上月底，定罪的職安健傳票最高罰款只有30萬港元，最低則為500港元，期間只有1宗致命個案的定罪被告被判監禁，判監2周。

孫玉菡續指，勞工處一直採取多管齊下的策略提升各行業的職安健，除了恒常工作外，亦會密切監察不同高危工序及不同建築地盤的整體風險情況，若發現個別工序的意外有上升趨勢，或某個地盤接連發生嚴重事故及意外，處方將採取特別執法行動。另外亦會透過不同渠道及舉辦不同形式的宣傳推廣及教育培訓活動，包括製作全新的電視宣傳短片及電台宣傳聲帶、修訂及製作不同職安健刊物、優化強制性安全訓練課程內容等。