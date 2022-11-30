今增8810確診　輸入佔657宗　多16患者離世

本港新冠疫情反覆。衞生署衞生防護中心公布，今日(11月30日)新增8,810宗確診個案，當中包括8,153宗本地及657宗輸入個案。另醫管局呈報再多16名患者離世，第5波疫情至今累計10,534人染疫亡。

衞生防護中心表示，密切監察確診檢測個案涉及變種病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及35宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現94宗XBB、17宗XBD、1宗BA.2.75.2、3宗BF.7及108宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，新增20間院舍出現個案；涉及10間安老院舍及10間殘疾院舍，共有24名院友及3名職員染疫，故有75名院友及1名職員列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有773間學校呈報共1,466宗個案，涉及1,201名學生及265名職員；有23間學校因疑涉及傳播，24個班別要停課一周。