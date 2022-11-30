假難民賴死唔走　港府推5招加強處理　遣送政策12.7更新

假難民利用免遣返聲請機制拖延留港，帶來治安問題外，亦浪費公帑，目前仍有逾1.49萬名聲請者在港。為應對聲請者對社會造成的負擔，港府擬進一步推行5項措施，包括持續以高效率審核免遣返聲請、加快處理聲請相關上訴個案、更新遣送政策、增加羈留名額及加強管理被入境處羈留人士，以及加強針對入境罪行和非法受僱的執法行動。而增加羈留名額和加強管理的措施需修例，計劃明年上半年把相關附屬法例提交立法會以先訂立後審議的程序審議。上述措施將於12月6日立法會保安事務委員會討論。

在更新遣送政策方面，將於本年12月7日起生效，除非法庭另有指令，否則入境處在下列情況下，一般仍可執行遣送相關聲請不獲確立者離港的行動，包括不論聲請人是否將會或已經向更高級法院就原訟法庭的裁決提出上訴，除非更高級法院在入境處執行遣送行動前推翻原訟法庭的相關裁決；不論聲請人是否將會或已經就遣送其離港的行動提出其他法律訴訟，除非法庭在遣送行動執行前作出指令要求暫緩該行動。

加快處理聲請上訴個案方面，截至今年10月，入境處根據統一審核機制已完成審核的21,970宗聲請中，約95%的聲請不獲確立者會向上訴委員會提出上訴，約2,800宗上訴個案有待上訴委員會處理。為加快處理，政府會按需要委任更多委員加入上訴委員會，目標是上訴委員會在今年完成處理不少於1,500宗個案，明年起每年完成處理不少於3,000宗個案。

至於增加羈留名額，現時青山灣入境事務中心或大潭峽懲教所，共提供660個羈留名額，惟因應疫情管控要求，截至今年10月底，羈留於該些設施的只有408聲請者。政府物色勵顧懲教所作為新增的羈留設施，羈留的整體名額將增至900個，政府需修訂《入境(羈留地點)令》(第115B章)把勵顧懲教所納入為羈留地點。

此外，政府認為有需要修訂《入境(被羈留者的待遇)令》(第115E章)以加強被羈留人士待遇的多項安排來維持紀律和秩序，建議加強入境處的法定權力，賦權青山灣中心的醫護人員或入境事務主任對被羈留人士進行體腔搜查或要求驗尿，偵察被羈留人士有否管有或販運毒品。另因應青山灣中心持續出現違紀行為，過去10年每年平均約有100宗個案，建議加強青山灣中心的紀律和懲罰安排，包括訂定更全面的違反紀律行為，以及加強就違反紀律行為的懲罰，把最長隔離拘禁期由7天增至28天。