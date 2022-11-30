1.7萬村屋參與上網電價　發展局：市區樓亦免批裝太陽能板

電費連年加價下，眾多村屋於天台裝太陽能板，並參與「上網電價」，售電予電力公司，減省能源支出。發展局局長甯漢豪今日(30日)書面回覆立法會質詢表示，政府於2018年10月已容許村屋天台於毋須地政總署或屋宇署預先批准下，裝設不高於2.5米的太陽能光伏系統。而根據兩電截至今年第3季的資料，上網電價計劃收到約1.7萬個村屋或獨立屋安裝可再生能源系統的申請，當中約1.58萬個已獲批，其餘約1,200個申請仍在處理。

不過，村屋安裝太陽能需符合尺寸、高度、重量的條件，安裝的天台沒有任何僭建物等的規定，而截至今年10月，屋宇署已實地視察700間村屋，發現約290宗違規個案，正向違規業主發清拆令，如業主無合理辯解而沒清拆僭建物，該署會檢控。

至於村屋的放寬能否擴大至市區的私人樓宇，發展局說，村屋以外的私人樓宇的高度和設計不一，周遭環境亦較鄉郊複雜，其天台安裝太陽能光伏系統需考慮樓宇結構、消防安全等影響。因此，市區樓宇天台可通過「小型工程監管制度」的簡化規定安裝不超過1.5米的太陽能板，毋須事先獲得屋宇署批准；否則業主需委任註冊結構工程師，按《建築物條例》的規定提交圖則予屋宇署審批後，並於獲得屋宇署批准後方可安裝。