黎智英8.18非法集結案囚12月　高院料半年內裁決上訴申請

壹傳媒黎智英因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結，共被判囚20個月。其中黎在8‧18案中，於區院經審訊後被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，該案兩罪判監12個月，黎早前就該案提出上訴要求推翻定罪及減刑，同案的李柱銘和何俊仁等6名被告亦提出上訴許可申請，高院上訴庭3名法官今日(30日)聽畢上訴人及律政司的陳詞後押後案件，指示雙方須提交書面陳詞作補充。法庭預計在半年內頒布裁決結果。

律政司陳詞指，原審法官的裁決合乎相稱性測試，如針對公眾集會或遊行的權利，警務處處長及上訴委員會須要經仔細考慮個案後，以決定是否批出不反對通知書，當中過程合乎相稱性測試。律政司又指，如果法庭認為上訴人是明知涉案集結屬未經批准的而參與其中，足以構成本案罪行。上訴方則指，裁決未合乎相稱性測試，並反駁指如果當日警方有作出警告，要求維園集會的參加者遵從警方的指示以疏散，而上訴人反其道而行才屬違法，但是當日警方從未作出相關警告。

7名上訴人分別是黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、吳靄儀、梁國雄及何秀蘭。就8‧18案黎智英與同案另外8名被告全被裁定罪成，分別判監8至18個月不等，被告當中的李柱銘、何俊仁、吳靄儀和梁耀忠獲准緩刑。8名被告中，區諾軒及梁耀忠並無提出上訴。由於黎智英及梁國雄已向法庭申請豁免出庭，故2人毋須出庭應訊。

案件編號：CACC 84/2021