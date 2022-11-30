多50處納強檢　元朗世宙上榜

再增50個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(30日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該50個地方的人士，須於明日至後日(11月31日至12月1日)期間進行病毒檢測。政府明日會於荃灣梨木樹邨重開臨時流動採樣站。

污水驗出病毒的地點如下：

1.天水圍天恩邨恩穗樓

2.鴨脷洲利東邨東昌樓

3.天水圍栢慧豪園5座

4.天水圍天悅邨悅貴樓

5.沙田博康邨博達樓低座及高座

涉及多宗病例的地點如下：

1.鑽石山富山邨富暉樓

2.馬鞍山錦豐苑錦菱閣

3.將軍澳怡明邨怡悅樓

4.屯門南浪海灣5座

5.荃灣梨木樹二邨葵樹樓

6.天水圍天頌苑頌映閣

7.粉嶺祥華邨祥順樓

8.荃灣爵悅庭北爵軒

9.柴灣富怡花園5座

10.黃大仙黃大仙下二邨龍樂樓

11.將軍澳都會駅3座

12.將軍澳南豐廣場6座

13.青衣灝景灣3座

14.柴灣小西灣邨瑞盛樓

15.荃灣翠濤閣2座

16.將軍澳南豐廣場5座

17.屯門新屯門中心9座

18.馬鞍山聽濤雅苑3座

19.大圍恒峰花園2座

20.西灣河欣景花園3座

21.沙田碧濤花園雅碧閣

22.荃灣翠豐臺1座

23.屯門翠寧花園1座

24.馬鞍山富寶花園2座

25.鰂魚涌康蕙花園2座

26.元朗世宙2座

27.沙田欣廷軒3座

28.大圍顯田街11號嘉順苑

29.屯門景新臺3座

30.長沙灣昇悅居7座

31.將軍澳東港城1座

32.長沙灣青山道413號東景大廈

33.屯門屯富路紀律部隊宿舍

34.鰂魚涌新威園B座

35.半山區禮賢閣B座

36.鴨脷洲利枝道145號金發大廈

37.香港仔香港仔中心海晶閣

38.屯門邁亞美海灣4座

39.香港仔逸港居1座

40.茶果嶺麗港城5座

41.茶果嶺麗港城11座

42.九龍灣麗晶花園18座

43.元朗世宙3座

44.青衣翠怡花園5座

45.沙田帝堡城8座