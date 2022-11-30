新冠及流感冷風下夾擊　醫管局明起啟動應變措施

近日本港天氣正轉涼，醫院管理局總行政經理(聯網運作)黃立己今日(11月30日)預計，公立醫院將同時面對冬季服務高峰期及新冠疫情的挑戰，醫管局明日(12月1日)將開始啟動一系列應變措施，應對急症室及住院服務需求的增加，同時呼籲市民及早注射流感及新冠疫苗，減低感染風險。另外，冬季流感高峰期將至，而根據衞生防護中心，本港冬季流感一般於1月至3或4月較為流行，但早前醫學會估計或今年年尾會出現流感高峰期。黃立己亦指出，醫管局會加強把關減少非必要入院的個案，緊急應變指揮中心能隨時調配設施及資源應對增加的服務需求。醫院亦會繼續加強化驗服務、巡房、出院及轉院支援、老人科對急症室的支援、護士和支援職系的夜更人手等，以優化病人服務。

黃指出，由2019年12月至今年5月的冬季服務高峰期時，平均每天急症室首次求診人次為4,093至4,879；而經急症室入內科人次為854至911，長者佔70至74%。他又表示，在2019年1月至6月間，本港亦曾多次出現每天急症室首次到診人次逾6,000人次，而較壞打算是回復到爆發新冠疫情前約6,000人次的水平，平均每日入住內科人數亦有約1,000人，頗為擔心。此外，黃指，已向向醫院聯網分配超過7.9億港元的撥款，應對冬季服務高峰期，而萬一不足，亦可追加撥款。黃又指，在2022至23年度計劃加開394張新病床，亦會預留資源，開設臨時病床。人手方面，他預計今年度，醫管局將按年增加90名醫生，上升約1.4%，而護士則增加650名，上升約2.2%，以及330名專職醫療人員，約上升3.6%。黃補充，醫管局亦會繼續聘請全職、兼職、自選兼職和臨時醫護人員，亦會實施特別酬金計劃，鼓勵現職同事參與冬季服務高峰期的工作。

在增加普通科門診服務名額方面，他指，冬季服務高峰期間會增加約1.8萬個額外服務名額，包括長假期中，約3,500個額外的服務名額，長假期期間增長24%。另外，他指，亦會繼續實行公私營協作計劃，以分流部分公立醫院病人於私營界別接受診治。另外，新界東醫院聯網部門主管(家庭醫學)梁堃華擔心，因現在防疫措施放寬和外遊人數上升，而部分海外地區早在夏天爆發流感，擔心有關的流感會經外地輸入本港。而黃指出，醫管局約30%員工已接種流感疫苗。