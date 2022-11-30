稱兒子肝蟲上腦鼻流腦漿　前警員大話西遊向姨仔騙財候懲

1名前男警多次訛稱兒子的肝臟生蟲及擴散上腦，需買藥及做激光手術等，騙取其姨仔近20萬港元；及後又向女友訛稱她銀行戶口有可疑活動，警方正在調查，誘使她交出銀行卡和信用卡；另向香港警察儲蓄互助社申請貨款時作出虛假陳述等。他今天（30日）在區域法院承認共24項欺詐及1項盜竊罪，所有控罪涉款約107萬港元。案件押後至12月2日判刑，被告續須還押。

現年48歲的被告以英文代號「FSL」代表，他被控共31項欺詐及1項盜竊罪，今承認其中25罪；餘下7項欺詐罪則存檔法庭。案情透露，被告與妻子於2006年生下兒子。2018年9月至11月期間，被告多次致電其妻子的妹妹，初時訛稱兒子患肝病須自費買藥；其後改稱兒子肝生蟲，要買新型杜蟲藥，否則蟲會擴散上腦。及後他指蟲已殺剩1條，醫生建議做激光手術；因為蟲太大而須買藥令蟲昏迷，才可進行手術；惟手術後發現蟲已上腦，故須再做電療。之後被告再向姨仔稱，因蟲在腦部過久，兒子腦部出現一個孔，須施手術修補，否則腦漿會從鼻孔流出。他又向姨仔訛稱須買保肝藥，又指自己和兒子患威爾遜氏症導致肝會積累銅。被告以上述一系列理由向小姨借錢，並指使兒子訛稱自己患病，否則斷絕父子關係。被告又叫小姨不要告知其妻，因為妻子容易情緒激動及不願向外借錢幫忙，小姨出於對外甥的關心，多次借款給被告，涉款共約16.9萬港元，被告曾還款3000港元，但於2018年12月起失聯。被告兒子在警方介入調查後，承認沒有患肝病。

案情又指，被告於2019年11月中與另一女子發展成情侶關係，兩人一起同住。該女子將共約11.9萬元的1批首飾放在房間夾萬內，某日被告向女友訛稱夾萬有「污糟嘢」，着女友不要打開夾萬及聲稱自己會驅除。事後女友發現首飾失蹤，而被告曾將部分首飾拿去典當。被告又向女友訛稱，女友前夫想爭其女兒的管養權，及女友與前男友曾涉走私黃金到日本，要求女友支付律師費及結清關稅等，騙取涉款5.9萬港元。被告又訛稱警方正調查女友銀行戶口的可疑活動，使她交出共8張提款卡和信用卡。被告於2020年7月2日被捕，警方從沒調查被告女友銀行戶口，而被告女友發現銀行戶口有多宗未獲授交易，涉款共約22.1萬港元。

被告另於2019年9月主動在網上接觸1名誤墮求職騙局的陳姓女子，被告聲稱可替她追回被騙的金錢及個人資料等，誘使陳交出金錢。另外被告又訛稱他患癌，向陳借錢買標靶藥，騙去陳共6.2萬港元。另外，被告於2015年至2016年期間向香港警察儲蓄互助社申請了3項貸款，涉款共約44.4萬港元，而被告在申請貸款時，隱瞞自己另有26筆未償還的銀行或財務機構貸款，共約342萬港元。此外，控方今在庭上透露，被告於今年10月在高等法院，被裁定向兒童作出猥褻行為等罪成，被判監4年。他早於2020年5月已被革職。

案件編號：DCCC 496/2021