再增4宗輸入關聯病例　包括2名確診的哥密切接觸者

澳門新冠肺炎疫情持續，當地新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門今日再新增4宗輸入關聯個案，分別為3宗關聯病例及1宗關聯無症狀感染個案，其中2名患者為早前個案密切接觸者並在醫學觀察中發現中招。

首名患者為36歲內地男子，居住於美副將大馬路楹樂第三座，為內港5號碼頭的理貨員。上周六及翌日(26日及27日)的核酸檢測沒有驗出病毒，惟今早自覺不適並自行快測中招並上載至抗原平台，澳門衛生局隨即聯絡安排送仁伯爵綜合醫院特別急診進行核酸檢測結果證實確診，目前已安排到英倫遊艇會酒店進行隔離治療，列為輸入關聯確診個案。流行病學調查顯示，患者於本周日及翌日(27日及28日)曾到過珠海市，本周一、二(28日及29日)曾在澳門多個地點用餐。當局正在進行詳細流行病學調查，而患者居住的美副將大馬路楹樂第三座已列為紅碼區，採取系列防疫措施。

第2名患者為29歲澳門女子，為首名患者的太太，於永利皇宮娛樂場人力資源部任職員工，最近2周沒有進行核酸檢測，今早因丈夫自測中招，她亦被安排送仁伯爵綜合醫院特別急診進行核酸檢測，結果同樣確診但無症狀，已安排到英倫遊艇會酒店進行隔離治療，列為輸入關聯無症狀感染者。患者近期沒有外遊史，於昨日(29日)曾到星皓廣場「兜兜」用膳，政府正在進行詳細流行病學調查。

另外2名患者均已在本周一接受管控，屬管控中發現的輸入關聯個案，故此引起社區傳播的風險較低，現已安排到高頂公共衞生臨床中心進行隔離治療。當中，首名患者為69歲澳門女子，屬退休人士，她與本周一公布的確診的士司機居住同一大廈，患者已於當日下午接受醫學觀察，其後2次核酸檢測結果均沒有驗出病毒，惟今日上午開始感輕微咳嗽、骨痛，經核酸檢測確診且為早期感染。另一患者為70歲澳門女子，為家庭主婦，她是本周一公布的染疫的士司機同住妻子，患者已於當日上午接受醫學觀察，其後2次核酸檢測均沒有中招，但翌日晚上出現輕微咽痛，今日經核酸檢測中招，同樣為早期感染。