藉貴賓廳高息投資過橋　3男女呃內地漢200萬被捕

澳門3名男女涉嫌以銷售保險及貴賓廳高息存款投資為名，詐騙1名內地男子約200萬港元，並偽造抵押物業的文件。當地司警今日(30日)表示，近日已拘捕涉案男女，他們年齡介乎34至42歲，分別報稱商人、保險從業員及無業，有人辯稱向事主借錢作生意周轉，亦否認曾偽造單位授權書，但涉案單位被發現並非3人持有。案件涉巨額詐騙及偽造文件等移送檢察院偵辦。

內地男事主今年9月下旬報警，指與案中1名男疑犯相識逾20年，至去年8月下旬對方與被捕女子訛稱可介紹購買澳門保險產品及投資新口岸某貴賓廳高息存款，又聲稱每月可獲百分之5至7的回報。事主信以為真，自去年9月起先後將折合200萬港元轉帳到內地指定帳戶，隨後每月均收到回報。

惟至本年初，事主得知該貴賓廳已結業，遂向舊相識查詢，對方卻堅稱仍在營業，加上每月收到回報，故沒有再理會，直至今年5月合共收到近50萬港元回報。隨後男事主要求提取貴賓廳帳戶的現金，最後男疑犯與另一被捕男子將一份氹仔某住宅授權文件，抵押予事主作為抵債，但事主經查詢發現有關物業授權屬偽造，於是報警處理。