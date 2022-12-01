公營愛滋病診所按病情分流病人　臨床心理學家撫患者情緒

愛滋病病毒感染者總感染人數每年遞增，由於感染者須持續定期覆診，衞生署及醫院管理局料轄下3間愛滋病診所服務有增無減，為照顧患者各方面需要，當局提供跨專業診所服務，其中瑪嘉烈醫院愛滋病診所穩定病人會由護士跟進，醫生集中治療病情複雜的病人。當局又指，愛滋病毒感染者易因社交等不同問題而影響情緒，故門診亦設有臨床心理學家和精神科醫生，可提供輔導及跟進感染者的心理狀況。

2021年愛滋病於全球共錄得150萬宗新感染個案，以及有65萬名患者死亡。香港從1980年代出現首名愛滋病病毒感染者開始，每年新增確診數字都持續上升，並於2015年達到高峰，該年新增725宗個案，但由翌年起由升轉跌，2021年新增447宗個案，而2022年首6個月則新增210宗個案。雖然每年新增確診數字一直下跌，惟確診患者大多是年輕人，需長期接受治療，令愛滋病門診服務需求有加無減。醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢表示，本港3間公立愛滋病診所去年共有約7,000人覆診，新症輪候時間為一周內，形容服務量無上限，「嚟幾多醫幾多」。他坦言，隨着醫學發達，愛滋病在醫學上「好易醫」，醫學界近年提出若愛滋病感染者服用抗病毒藥物，將體內的HIV病毒載量抑制至不能檢測的水平，即代表病人不具傳染力。他解釋愛滋病已演變成為長期病，現時病人只須每日服用一粒藥丸，即可有效抑制體內病毒，將感染者體內的病毒載量下降至不能偵測的水平，不會傳染他人，「可以正常返工、生活，同常人無異」。

除了身體狀況，心理健康也不可忽視。曾德賢指，愛滋病感染者的心理、社交或會出現巨變，故門診團隊會尤其重視患者的情緒。他分享曾有一名女士感染愛滋病毒後，發現是被出軌丈夫傳染，而丈夫更離世了，令女患者十分傷心，她一直有到門診覆診，接受心理治療，「陪佢度過咗最艱難時期，當時佢嗰仔得10幾歲，20年過去，依家嗰仔結埋婚，有專登返嚟同我哋講」。今日(12月1日)是世界愛滋日，今年主題為「Equalize（平等)」，團隊呼籲市民以行動消弭不平等，「其實仲係有好多唔平等，例如好多患者想睇牙醫，好多時知你係愛滋病患者都唔會同你睇，但根本無咁樣必要」。他冀大眾可釋除對愛滋病感染者的誤解，令他們同樣可得到常人的待遇。