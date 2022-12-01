深秋遊皇后山蓮花印度廟　賞流水響落羽松紅葉

港府打算發展北部都會區，開創大量創新科技相關職位，並容納大量居住人口，當中位於粉嶺的皇后山現時已有公屋及居屋相繼入伙，並有數條巴士路線接駁當局與鄰近港鐵站及市區。相關巴士路線除了當區居民使用外，亦方便區外市民到皇后山一帶尋幽探秘，例如外型似蓮花的3級歷數建築「印度廟」，亦可到有「港版輕井澤」之稱的流水響水塘欣賞落羽松紅葉。

市民可乘坐九巴78A號路線到達山麗苑，下車後可沿布格仔路前往流水響布格仔公廁起步，步行一段短距離到達位於山麗苑後方的皇后山軍營印度廟。該廟建於1960年代，2010年被評為3級歷史建築物，昔日專供駐港英軍的啹喀兵供奉印度教驅邪之神濕婆。印度教以蓮花象徵美麗和神聖，皇后山軍營印度廟亦仿傚蓮花型態建造，廟宇內外由多個三角形構件建成，建築外部猶如一朵摺紙蓮花，以綠色為主，內部則塗上紅色及藍色，地面利用幾何圖案併成六角色，為印度廟添上宗教色彩。

市民參觀印度廟後可拆返布格仔路，往流水響道及鶴藪道，遠足至流水響水塘。流水響水塘被譽為「港版輕井澤」，位於八仙嶺郊野公園內，該處可觀賞優雅的落羽松，入秋後松樹樹葉會轉紅色，若風平浪靜，水塘面平滑如鏡，映照出落羽松紅葉及白千層樹林，令流水響水塘成為打卡熱點。