東方日報A1：中共第三代領導人　江澤民病逝　終年96歲

內地官媒昨天宣布，前國家主席江澤民因白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於當日中午12時13分在上海逝世，終年96歲。告全黨全軍全國各族人民書形容，江澤民是人民公認、享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。

官媒於周三下午4時半公布江澤民逝世的消息。隨後，中共中央委員會、全國人大常委會、國務院、全國政協以及中央軍委會發布告全黨全軍全國各族人民書。對上一次有領導人獲如此規格，已經是鄧小平逝世時，江澤民也成為第10位「偉大的馬克思主義者」稱號獲得者。公布指，江澤民1947年從國立交通大學（今稱上海交通大學）畢業後到工廠工作，在工人群眾中並在青年會夜校職業青年中從事革命宣傳工作，1949年組織工人群眾開展護廠活動，迎接上海解放。

中華人民共和國成立初期，江澤民先後擔任上海益民食品一廠第一副廠長等職，1955年曾赴蘇聯莫斯科史大林汽車製造廠實習。他1980年任國家進出口管理委員會、國家外國投資管理委員會副主任兼秘書長、黨組成員，主管實施廣東、福建兩省實行特殊政策、靈活措施和試辦經濟特區等開創性工作。他於1982年9月，在黨的第十二次全國代表大會上當選為中央委員。

江澤民1985年任上海市市長、中共上海市委副書記；1987年當選為中共中央政治局委員，並任中共上海市委書記；1989年當選為中共中央政治局常委、中央委員會總書記，之後成為中共中央軍事委員會主席。報道指，20世紀80年代末90年代初，國際國內發生嚴重政治風波，江澤民帶領黨的中央領導集體，堅持四項基本原則，維護國家獨立、尊嚴、安全、穩定，堅持經濟建設這個中心及改革開放，打開中國改革開放和社會主義現代化建設局面。

國家主席習近平就江澤民離世表示沉痛悼念，將會化悲痛為力量，按照中共二十大的部署，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。官方公布江澤民同志治喪委員會名單，習近平擔任主任委員，委員包括李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希等官員。名單上還包括前國家主席胡錦濤，以及港澳系統的包括夏寶龍、駱惠寧、董建華、梁振英、賀一誠、何厚鏵、李家超等人。香港行政長官李家超、立法會主席梁君彥及全體立法會議員昨日就前國家主席江澤民逝世表示深切哀悼，並向江澤民的家屬致以深切慰問。澳門行政長官賀一誠亦對江澤民的離世表示沉痛哀悼，並向其家人致以誠摯慰問。久未公開露面的前行政長官董建華也發聲明表示沉痛哀悼。

治喪委員會周三公告，為表達全黨全軍全國各族人民對江澤民的崇敬和悼念之情，現決定自告全黨全軍全國各族人民書發布之日起到追悼大會舉行之日止，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和香港中聯辦、澳門中聯辦、駐外使領館下半旗致哀。這期間，香港中聯辦、澳門中聯辦、駐外使領館設靈堂，接待港澳地區和駐在國弔唁。另外港府主要政府建築物、立法會及司法機構將於今日起下半旗悼念（包括國旗和區旗）。另按照中國慣例，不邀請外國政府、政黨和友好人士派代表團或代表來華參加悼念活動。

■本報綜合報道

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