江澤民周三逝世　靈柩運抵北京

前中國國家主席江澤民因白血病合併多臟器功能衰竭，周三（11月30日）中午12時13分在上海逝世，終年96歲。起靈儀式周四（12月1日）中午12時10分在上海華東醫院告別室舉行，靈柩其後運到虹橋機場，由專機送往北京。治喪委員會發布第二號公告指，追悼大會將於下周二（12月6日）上午10時在北京人民大會堂舉行，但不舉行遺體告別儀式。

江澤民周三離世後，北京天安門周四早上下半旗致哀，表達對江澤民崇敬和悼念之情。在他的家鄉江蘇揚州，民眾紛紛表示哀悼，在其舊居前擺滿鮮花。載有江澤民靈柩的專機，於下午3時55分降落北京西郊機場。在低迴的哀樂聲中，12名禮兵抬護靈柩，緩緩走下專機，行進至迎靈隊伍正前方肅立。國家主席習近平和夫人彭麗媛等胸佩白花、臂戴黑紗，神情凝重地在停機坪肅立，向江澤民遺體三鞠躬並目送靈柩上靈車。其後，治喪委員會辦公室成員和江澤民親屬護送遺體前往停靈處。

較早前，北京天安門周四早上升旗時，五星旗升至最高後，再緩緩降至一半，氣氛嚴肅莊重。治喪委員會周三公告，為表達全黨全軍全國各族人民對江澤民的崇敬和悼念之情，決定自告全黨全軍全國各族人民書發布之日起到追悼大會舉行之日止，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和香港中聯辦、澳門中聯辦、駐外使領館下半旗致哀。

周四出版的《人民日報》、《新華每日電訊》、《光明日報》、《解放軍報》、《中國紀檢監察報》、《經濟日報》等央媒在頭版，集中發布告全黨全軍全國各族人民書；多個央媒頭版統一版式轉為灰黑色，以表悼念。該書述說江澤民的重要生平及政治成就，當中提到他帶領黨的中央領導集體，制定和實施了促進改革發展穩定的一系列方針政策和重大戰略，實施依法治國基本方略，堅持「和平統一、一國兩制」的方針，實現香港、澳門順利回歸，堅持獨立自主的和平外交政策，打開外交工作嶄新局面。