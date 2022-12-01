議員斥紅隧東隧「為加而加」　料分流作用不大

目前本港三條過海隧道因為收費不均，塞車問題始終無法解決。政府由是推出「三隧分流」方案，以私家車為例，第一階段西隧收費60元，紅隧及東隧各收費30元，的士劃一收費25元；第二階段或會推不同時段不同收費，繁忙時段收費較貴，非繁忙時段收費較平，冀減少車輛在繁忙時段使用隧道，減輕擠塞。相關安排明年首季開展修訂，明年8月初生效。

議員陳恒鑌今早(1日)在電台節目表示，三隧分流作用不大，即使西隧減至60元，但收費仍屬於較高水平，而東隧及紅隧則「為加而加」，預料仍會出現擠塞，以及引起紅隧及東隧加價有何好處，以西隧為何仍要收取60元的討論。他又指，一向建議採用「不同時段不同收費」模式，在隧道用量低時收取較低價錢，透過改變司機駕駛習慣達至紓緩擠塞之效。

的士方面劃一收費為25元，同場的汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠認為，若回程收費減至15元，對的士司機較為有利，否則乘客「過海」支付合共50元的來回隧道費，與現時相若，乘客或會寧願不選擇搭的士過海，若回程隧道費減價，就有望增加客量。