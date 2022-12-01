牛頭角上邨弒母案 死者曾因兒子不看醫生而報警求助

牛頭角上邨常榮樓昨午(11月30日)揭發弒母命案。東網記者今晨(12月1日)返回現場，涉案單位鐵閘沒有上鎖，鐵閘上放有一枝紅玫瑰花的裝飾，門口與一般家庭無異，但木門留有消防破門痕迹，警方在木門鎖上鐵鏈，及於單位外貼上紙條指單位暫由警方接手調查。

鄰居表示，被捕兒子人稱「傑仔」，與姓盧的母親相依為命，二人約於12年前遷入上址。據鄰居吳女士表示，在上周五(11月25日)，盧婦因兒子不肯看醫生而報警，警員到場勸喻但不成功，登記資料後離去。吳女士感慨，如當日警方能成功勸喻「傑仔」的話，可能可以阻止慘劇發生，她對事件感到心痛。

吳女士續指在上周五前，「傑仔」行為異常，曾目睹他手持鐵碟敲打走廊，按鄰居門鐘及語無倫次。「傑仔」細時很乖，惟長大後開始「怪怪地」。另外，鄰居謝婆婆指盧婦與丈夫離異，曾拒絕前夫探望兒子。盧婦管教很嚴，不容許兒子與街坊的小朋友一起玩耍，因擔心他會學壞，但她與與鄰居有溝通。

此外，鄰居形容盧婦身形嬌小，蓄長髮，沒有化妝，她外表年輕，只像30多歲，完全不像50歲的婦人，其子亦「靚仔」及有染髮。