21歲男強姦罪成判囚87個月　官斥欺負12歲自閉女童成加刑因素

現年21歲的理大香港專上學院男生，前年在其所住的大廈後樓梯間，以做實驗為由，強姦當時年僅12歲、患自閉症並屬邊緣智商的中一女生。該男生只承認非禮罪，但否認強姦罪，早前經審訊後被高院陪審團裁定強姦罪成。高院法官黎婉姫今(12月1日)就該2項控罪，判處被告監禁7年3個月。法官指案件有加刑因素，並斥責被告利用「做實驗」為由，欺負智力低於常人、不懂保護自己及沒有危機意識的女童。

控罪指，被告方嘉樂於2020年10月19日在大圍某大廈的樓梯間強姦女子Ｘ；被告另被控於同日同地與當時12歲的Ｘ非法性交。據控方開案陳詞指，Ｘ患自閉症、專注力不足及過度活躍症，智商評分為78分，其智力及言語能力屬邊緣範圍。Ｘ與被告不相識，兩人住在同一幢大廈不同樓層。

據女事主供稱，被告當日拉她到樓梯間，問她「做唔做實驗」，被告其後4次用中指及陰莖插入她陰道，每次維持約5分鐘，過程中，她曾經問被告是否想強姦她，被告反問：「我都無用刀插你，點算強姦？」更稱：「如果你乖，就請你食飯」、「做埋最後一次放你走」。據案情亦指，案發時被告亦曾撫摸X的胸部及以手指插入X陰道。

案件編號：HCCC 22/2022