O記搗破外圍投注集團　檢36萬元波纜拘捕21人

有組織罪案及三合會調查科(O記)人員經根據線報及經深入調查後，鎖定一個懷疑經營外圍賭博的本地犯罪集團，並於昨日（11月30日）晚上在全港多區展開代號為「佳績」的反非法賭博行動，於九龍及新界多區進行突擊搜查，搗破一個懷疑外圍投注集團，並瓦解該集團旗下的兩個懷疑非法投注中心。

行動中，人員分別於九龍城、秀茂坪、將軍澳、天水圍及元朗區拘捕19名本地男子及2名本地女子，年齡介乎30至76歲，涉嫌「營辦處所或場所作推廣或便利收受賭注等用途」、「收受賭注」及「向收受賭注者投注」等。行動中，人員共檢獲8部電腦、23部手提電話、一批懷疑外圍投注紀錄及約36萬港元懷疑賭博收益。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，除了受規管的賽馬、足球博彩及六合彩，或其他獲發牌批准的博彩場所（例如麻將館）、以及獲法例豁免的賭博活動外，其他賭博活動均屬非法。因此，非法收受賭注、營辦處所或場所作推廣或便利收受賭注等用途、或向收受賭注者投注均屬嚴重罪行，前兩者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者最高亦可判罰款5萬港元及監禁9個月。