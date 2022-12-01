屯公轉車站「先繳費後等車」　免繁忙時間巴士排隊進站

九巴自上月底起於屯門公路轉車站，特定排隊位置及工作日早上設立增設付費區，供乘客以八達通或電子支付，先繳付車資再排隊候車，當巴士到站就可以直接上車，提高效率。新安排試行至今約1個月，結果顯示，每部巴士平均排隊等候進站時間節省約12秒，早上繁忙時段合共節省逾1小時，相信新安排有助加快屯門公路轉車站的車流，紓緩繁忙時間巴士排隊等候進站的情況。

九巴助理車務總監(區域二)楊晉瑋表示，新措施令263線巴士停留在巴士站的時間減少，騰出空間，同時間讓兩部巴士上客，繼而再騰出額外空間予後面的車輛，產生連鎖效應，加快整個轉車站乘客上車時間。

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，九巴會繼續於263線月台實施有關措施，並會詳細因應實際情況決定是否擴展至其他路線，務求進一步減省巴士排隊等候進站所需的時間。除了設立付費區，九巴在繁忙時間亦有加派外勤人員，於屯門公路轉車站來回方向協調巴士進出站、幫助乘客排隊登車、處理乘客查詢等，減少巴士停留及排隊入站的時間，疏導乘客盡快上車。對於政府早前宣布會分階段於轉車站加建停車處，簡亦表示歡迎。