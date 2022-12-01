政府續谷針　二價疫苗今開打　市民反應冷淡

當全世界大部分地區放寬防疫措施，台灣亦於今日(1日)起解除戶外口罩令之時，香港政府仍鍥而不捨地「谷針」。由12月1日起，12歲或以上合資格市民，可接種復必泰二價疫苗作為第4針。不過，有接種站早上來打針的人不多，有打針的市民相信二價疫苗加強保護，亦有人為了外遊而打針。至於小學今日起只要全級兩針接種率滿7成即可轉全日制，有小學今日恢復全日面授，學校指學生午膳時不設隔板，學生進食期間不得交談，相信可減低感染。

在觀塘社區健康中心接種站，早上前來打針的人不多，有選擇打二價疫苗的市民，指其注射原因是工作經常接觸確診病人、相信二價疫苗能更有效對付新變種病毒株，加強保護。另有市民坦言不清楚一價與二價疫苗的分別，是為了去旅行才接種。同時， 也有來前往打第3針復必泰一價疫苗的市民指，如政府不強制接種4針，不會選擇接種二價疫苗。而政府數據顯示，本港接種率相當高，打齊三針的人口達82.4%，第一及第二針分別高達94.5%及92.8%，全港市民注射超過1,998萬劑苗，接種率在全球名列前茅。

另一邊廂，小學只要全級7成學生接種兩針，最快可於今日恢復全日面授。達到門檻的聖公會天水圍靈愛小學，今日起恢復全日面授課。校長孔偉成指，全日課後每堂會預留5至10分鐘導修時間，讓同學做功課或溫習，指很多家長對全日制有期望，包括在學校盡量完成功課，所以趁現時每堂增加課時的情況下，安排導修時間。學校空間較多，每名學生的距離能拉闊，亦不容許同學在食飯時交談，故此午膳時間不會用隔板，但若有同學需要，都會提供。

該校有小三學生指從未試過在學校午膳，非常期待，亦有小二學生說期待學校供應的飯盒。不過，有小五學生覺得在學校午膳不太好，擔心會感染新冠病毒，在食飯時不會與他人談話。有家長就認為，小朋友上全日課後要補習及課外活動，擔心比上半日課更辛苦。亦有家長稱上全日課能讓小朋友有助學習及適應新環境。