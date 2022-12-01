3婦「詩凝美容」打肉毒桿菌後中毒　警拘4人涉無牌行醫

位於佐敦上海街28號恆邦商業中心的「詩凝美容」早前被揭涉及3宗注射肉毒桿菌毒素後疑似中毒個案，3名婦女各自在上址注射肉毒桿菌毒素後，出現嘴角僵硬、視力模糊、言語不清、上肢無力和麻痹及氣促等中毒病徵。衞生署衞生防護中心今日(12月1日)呼籲，曾在「詩凝美容」，接受肉毒桿菌毒素注射並出現中毒病徵的人士，盡快與中心聯絡。警方拘捕1男3女，涉嫌「無牌行醫」、「協助無牌行醫」及「串謀無牌行醫」。今午1時許，警方押同疑犯返回美容院搜證。

中心已就相關的中毒個案設立查詢熱線(2125 2372)。熱線今日起由上午9時至下午5時半運作。曾於上址接受注射的人士，如出現神經系統受損的症狀，包括眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞、吞嚥、說話或呼吸困難等，應立即致電熱線。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。

由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，並在注射後數小時、數日或數周，出現咀嚼困難、視力模糊等多種症狀。衞生防護中心指出，注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，呼籲消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。