9男女被控3年前金鐘暴動　5男審前認罪候判

2019年9月29日港島有市民遊行，其後發生警民衝突，事後有96人被控參與暴動罪，被分拆多宗案件處理。其中9名涉案男女被指在金鐘道一帶參與暴動，其中5名男子今天（12月1日）在案件於區域法院開審前承認暴動罪，押後至1月9日求情，以待索取背景報告；餘下3男1女則不認罪受審。

本案被告依次為梁德煌（22歲）、鄧頌城（20歲）、朱廣華（31歲）、劉永健（21歲）、林翠雯（32歲）、劉彥昭（36歲）、楊志豪（18歲）、林志豪（30歲）、朱喬雋（23歲）。控罪指，9人於2019年9月29日在金鐘道一帶與其他身份不詳人士參與暴動。今天梁、朱廣華、劉永健、楊及朱喬雋今天認罪。

案情透露，案發當日有人發起遊行，而警方沒有事前接獲通知或批出不反對通知書。當日下午有約2萬名示威者聚集於銅鑼灣崇光百貨外，遊行往政府總部，警方多次警告示威者散去但不果。同日約下午3時半，有示威者在金鐘樂禮街集結，並拆去並焚燒慶祝國慶的展示牌。及後有人於政總外的夏慤道堵路，亦有人行上行車天橋，示威者人數持續增長，及後演變成在政總外暴動，有示威者投擲汽油彈及磚頭等硬物，亦有人以巨型橡筋投射物品。警方施放催淚彈及調派人群管理特別用途車發射藍色水劑，但未能成功驅散示威者，及後警方從政總多個出入口衝出及驅散示威者。在警方成功控制夏慤道後，仍有示威者在紅棉路與警對峙及投擲物品，及後示威者在金鐘道向灣仔方向逃跑。直到同日約5時許，仍有500名示威者在金鐘道堵路及縱火，警方約5時半朝統一中心推進，另有警員從樂禮街衝出及拘捕案中被告。5名認罪被告在被制服及拘捕時，均身穿黑衣和戴面罩等物品。當中劉永健另被發現攜有打火機。

案件編號：DCCC 115/2021