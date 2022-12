涉生前挪用款項　鄧永鏘遺產再被2公司入稟追逾3780萬港元

已於2017年去世的服裝品牌「上海灘」始創人鄧永鏘爵士,繼上月2度被其生前出任董事的公司入稟,向其遺產追討逾億港元後,昨日(11月30日)再被另外2間他生前任董事的公司入稟高院,同樣指控他違反作為公司董事的誠信責任,不當地轉移該公司總值約3780多萬港元的資產。2公司現要求法庭頒令,確認有關款項是鄧以受託人身份代公司持有,並要求鄧的遺產將有關款項交還。

本案原告依次為Gnat and Company Limited及China Tang London Limited,而次原告是首原告全資擁有公司,並於倫敦1間酒店經營中菜館“China Tang at the Dorchester”,被告則是鄧永鏘的遺產管理人Gordon David Michael George Oldham。原告在訴狀中提出3項指控,指鄧違反董事誠信責任。首先原告指鄧由2005至2017年間,分多次將原告戶口內共逾310萬英鎊(折合約2900多萬港元),由首原告的銀行戶口轉帳到鄧控制的公司之戶口。

原告又指鄧將屬於次原告、由中國晝家劉煒繪畫的畫作取走,於2015年以308萬港元出售,原告認為當中的250萬港元應為原告的資產。原告又指鄧於2017年1月至8月期間,以不同的方式從2名原告的銀行戶口轉帳支出逾633萬港元。原告現要求法庭頒布聲明,確認上述3項資產均屬原告所有,鄧永鏘只是以受託人身份代原告持有,被告現須將該些資產或相對款項交回原告,或向原告作出相應賠償。

案件編號:HCA 1673/2022