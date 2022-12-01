12.10起增設新全景纜車　昂坪360冀為乘客帶來新體驗

昂坪360繼早前增設透明車底的水晶車廂，由下周六(10日)起將再增設新車廂「全景纜車Crystal+」，高達8成的視野景觀可讓乘客飽覽大嶼山景致，新車廂底部及四面均採用全透明強化玻璃，相信是全球同類型纜車中內籠空間最大的纜車。門票方面亦有提供早鳥優惠，最便宜只需235港元可購買成人來回門票一張。昂坪360董事總經理劉偉明表示，對比2018年疫情前的客量，疫情後的客流量減少7至8成，而今年更因疫情而停運百日，劉稱無可避免將面對虧損，期望新纜車可為乘客帶來新體驗，未來客流量會逐步上升。

記者今日(12月1)實測最新「全景纜車Crystal+」，由於新車廂僅得7部，輪候大約需時7至8分鐘。新纜車特製玻璃由意大利及法國製造，明顯較普通纜車更清澈透明，觀景清晰，原先普通車廂在座位腳下設有通風窗口，新車廂的通風窗口位置亦由玻璃取代為可開關的小窗口，關窗後不見涼風吹入車廂，近日氣溫驟降，新車廂比起普通車廂更溫暖。

疫情嚴重打擊本港旅遊業。劉偉明表示，昂坪360在疫情前原有7成半至8成客量均為海外遊客，故疫情後的整體客流量對比2018年明顯少7至8成，今年更因停運百日，對公司整體營運有影響，即使在「0+3」入境政策及「團進團出」措施下，相信今年仍難以轉虧為營，但強調今年首10個月的日均客數較去年同期有逾2成升幅，劉解釋指是因為香港客群增加，「都幫到下手」。

新車廂由籌備至製造完成耗時2年，投資逾千萬研發製成。對於早鳥優惠截至本月9日便完結，劉偉明稱正價360港元來回門票為市場可以接受的價錢，希望乘客感受到產品誠意，而昂坪360亦會有不定期的網上優惠及短期性促銷價格，故不同推廣需要視乎時間段。若有已購標準纜車門票的乘客，當日情況許可下可補差價升級至全景纜車，單程大約補回85至125港元不等。