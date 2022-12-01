三隧分流方案　議員斥港府帶頭加價　籲落實第4條海底隧道

近日政府提出「三隧分流」方案，建議由收回西隧當日(2023年8月2日)起，將東隧及紅隧收費由現時的25、20港元，一律加至30港元，而西隧收費就由75港元減至60港元，的士則劃一收費25港元。有多名議員不滿政府方案，認為方案無助分流，更指現時百物騰貴，當局帶頭加價並不合理，故今日(12月1日)推出反建議方案，促請政府採用不同時段不同收費方式，在繁忙時段維持紅隧和東隧現有收費，西隧則降低收費，以吸引更多人在非繁忙時間出行，同時落實興建第4條海底隧道。

多名議員建議分為繁忙、非繁忙和非高峰三個時段。在繁忙時段，即早上7至10時與下午5時至晚上8時，調低西隧私家車收費，而紅隧和東隧收費就保持不變；在非繁忙時段，即早上10至下午5時，將西隧收費調低至30港元，同時保持紅隧與東隧收費不變；在非高峰時段，即晚上8時至翌日早7時，三隧均調降為15港元。此外，方案又建議取消公共交通工具過海收費，以及盡快興建第4條海底隧道。

議員張欣宇指出現時紅隧和東隧超出容量上限，而西隧亦接近容量上限，故認為不應提高收費，反而應接不同時段推出減價優惠，以解決現時三隧擠塞的問題。議員楊永杰相信政府推出的方案無助分流，認為在繁忙時間談論三隧分流是「偽命題」，三隧分流成功只會造成「三隧塞爆」，所以只能從其他時段着手，長遠而言更需要盡快興建第4條海底隧道。