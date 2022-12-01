總商會冀港盡快解決「0+0」數學問題　通關後可引國際人才回流

踏入後疫情時代，港府「擠牙膏式」放寬步伐為人詬病，社會上對「0+幾」也有不同意見。香港總商會總裁梁兆基今日(12月1日)在一個論壇後表示，本港目前營商環境面臨相當大挑戰，香港要短期內盡快「通關」才可恢復正常運作，不過即使內地部分城市最近放寬防疫限制，但難以預測何時會放寬與香港的通關條件，他形容放寬後對香港增長的幫助是「立竿見影」，大機會帶動明年本港經濟錄正增長。

早前特首李家超指毋須再提「0+幾」，梁兆基強調，衷心希望香港能盡快解決「0+0」這條數學問題，否則沒有辦法處理香港這麼多挑戰和抓住機遇。他指，明白政府於通關上需要作平衡考慮，重申商界不論「0+幾」，只看政府最終政策帶動香港人員往來的自由程度，若效果良好，商界會願意配合，惟目前本港防疫措施窒礙人員往來，令外圍仍對港營商環境持觀望態度，但本港仍存在不少優勢，相信恢復人員往來後，一切會復常。

梁兆基又表示，香港經濟面臨多個問題，包括人口老化、人才流失、反全球化及環球通脹等，他認為，香港在數碼經濟當中，首個挑戰就是投資不足，若要提升科技中心，香港需要大量投資，令到數碼貿易服務、出口大幅增加；其次簡單低稅制的優勢慢慢減退，香港必須找一項新的優勢，來替代我們舊有支柱。他又指，人才流失對香港影響很大，但是這個是短期，相信通關後可吸引國際人才回流，但本港人口結構不平衡，政府要盡快研究和落實人口政策，以免經濟無以為繼。