續添3宗輸入關聯病例　均曾與染疫的哥有共同暴露史

澳門疫情疑再次復熾。繼上月28日有一名曾接載內地旅客的七旬的士司機確診後，有多密切接觸者、有關聯的人染疫。當地新型冠狀病毒感染應變協調中心今午(12月1日)表示，昨(11月30日)新增兩宗於管控期間發現的輸入關聯個案，分別已於周一(28日)及周二(29日)接受管控，強調所引起社區傳播的風險較低。

據調查資料，首宗病例為54歲澳門男居民，為機場保安導師，曾於周日(27日)晚上到「生記海鮮飯店」進食晚餐，由於早前公布中招的的士司機也曾到該食肆，54歲男患者被列為非核心密切接觸者，由周二起接受管控，其後1次核檢結果為無染疫，昨晚核酸驗出病毒，屬管控中發現個案，他同日開始出現喉嚨不適，列為輸入關聯確診個案，已到指定地點進行隔離治療。

第2宗確診個案為37歲內地女僱員，為「棠記美食」的員工，確診的士司機也曾到場用膳，故她被列為非核心密切接觸者，並已於周一接受管控，首2日核酸無中招，昨晚確診，同屬管控中發現個案，也開始出現喉嚨不適，列為輸入關聯確診個案，她已到指定地點進行隔離治療。

另外，中心今早表示，多1宗在管控中發現的輸入關聯個案，故引起社區傳播的風險較低。患者為74歲澳門男居民，為退休人士，曾於上周六(26日)至本周一到「棠記美食」食早餐，也是中招的士司機曾去過的食店。他已於周一接受管控，昨日經核酸檢測確診，無症狀，CT值反映患者為早期感染，屬管控中發現個案。患者已被列為輸入關聯無症狀感染者，在高頂公共衛生臨床中心進行隔離治療。